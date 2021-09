Covestro will Quartal mindestens am oberen Ende der Gewinnprognose abschließen

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Beim Kunststoffkonzern Covestro laufen die Geschäfte weiter rund.



Das Unternehmen rechne damit, dass es das dritte Quartal "am oberen Ende der Prognose oder sogar darüber abschließen werde", sagte ein Firmensprecher am Dienstag auf Anfrage. Für das dritte Quartal kalkulierte Unternehmenschef Markus Steilemann zuletzt beim operativen Ergebnis (Ebitda) mit 760 bis 860 Millionen Euro. Das Unternehmen will die Quartalszahlen am 8. November veröffentlichen.

Covestro hatte im Juli die Jahresprognose für den operativen Gewinn angehoben und stellt seitdem einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 2,7 bis 3,1 Milliarden Euro in Aussicht./mne/jha/