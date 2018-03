Covestro: Das sollten Sie als Anleger zu dieser Aktie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Liebe Leser,

Covestro lief zuletzt an den Börsen etwas unter dem Radar. Dies wird sich nach Meinung von Chartanalysten rasch wieder ändern. Denn die Aktie nimmt Fahrt auf. Kurssteigerungen in Richtung 100 Euro sind dementsprechend relativ schnell möglich, so die Meinung von charttechnischen Spezialisten. Denn: Die Aktie hat bei 80 Euro die Bodenbildung im übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend schon wieder abgeschlossen. Wenn diese ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.