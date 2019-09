Covestro: Das sieht verdammt gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Begleitet von hohen Umsätzen hat Covestro ISIN: DE0006062144 am Donnerstag den nächsten Angriff auf den Widerstand bei 46,00 Euro gestartet. Die Aktie hatte sich seit Mai in eine Seitwärtsbewegung begeben und den Widerstand im Juli bereits genommen. Danach kippte die Stimmung und es gab einen Ausflug auf 37,30 Euro bevor die Gegenbewegung die Aktie wieder „auf Kurs“ brachte. In den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung