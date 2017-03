Covestro setzt Produktion von Hartschaum-Vorprodukt MDI in Tarragona fort

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Die Bayer -Kunststofftochter Covestro will im spanischen Tarragona auch weiterhin das Hartschaum-Vorprodukt MDI produzieren.



Die ursprünglich für Ende 2017 geplante Schließung der Produktionsanlage werde "bis auf Weiteres" ausgesetzt, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Grund sei die signifikant gestiegene MDI-Nachfrage. Darüber hinaus habe sich Covestro in Tarragona den Zugang zu wichtigen Rohstoffen - vor allem Chlor - für die nächsten Jahre über Ende 2017 hinaus sichern können./jha/ees/she