Covestro gelingt revolutionärer Durchbruch – wie geht es jetzt weiter?

die hellbraune Flüssigkeit Anilin ist ein wichtiger Grundstoff, der von der chemischen Industrie unter anderem genutzt wird, um Kunstfasern sowie Farben zu synthetisieren. Des Weiteren dient Anilin zur Herstellung von Kautschuk und nicht zuletzt von Medikamenten. Bisher konnte die essentielle Grundchemikalie ausschließlich über fossile Rohstoffe wie beispielsweise Erdöl hergestellt werden.

Anilin aus Biomasse?

Wie nun aus einer Pressemitteilung des Chemiekonzerns Covestro hervorgeht, könnte die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen in Bezug auf Anilin bald der Vergangenheit angehören. Denn: Dem Wirkstoffhersteller und dessen Partnern gelang offenbar ein außerordentlicher Forschungserfolg im Labor. So konnten die Forscher mithilfe eines neuentwickelten Verfahrens Anilin aus Biomasse herstellen.

Ein absolutes Novum in der Kunststoffbranche

Covestro will das Verfahren nun mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft weiterentwickeln. Das Ziel: Die Herstellung des neuen, biobasierten Anilins im industriellen Maßstab. Dies wäre ein absolutes Novum in der Kunststoffbranche, so Covestro weiter.

„Ein weiterer wichtiger Schritt“

Dr. Markus Steilemann, Vorstand für Innovation, Marketing sowie Vertrieb bei Covestro, machte deutlich, dass am Markt „ein hohes Interesse an ökologisch vorteilhaften Produkten auf Basis nachwachsender Rohstoffe“ bestehe. Der Manager fügte sichtlich überzeugt an: „Anilin aus Biomasse zu gewinnen, ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Chemie- und Kunststoffindustrie unabhängiger von den knappen fossilen Rohstoffen und den Marktschwankungen zu machen. Wir folgen damit unserer Vision, die Welt lebenswerter zu machen.“

Gigantische Möglichkeiten für Covestro

Tatsächlich dürfte – insofern die weitere Forschung erfolgreich verläuft – das neue biobasierte Anilin dazu beitragen, dass die für die Zukunft verheerende Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zumindest in diesem Bereich etwas gedrosselt werden kann. Sollte sich das Verfahren zu einer Standardmethode entwickeln, würde das für Covestro neben einem Reputationsgewinn vor allem auch gigantische finanzielle Möglichkeiten bedeuten.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.