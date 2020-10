Covestro mit beeindruckendem Start!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Mit viel Vorschusslorbeeren startet Covestro in den heutigen Handel. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 44,97 EUR hingeblättert werden. Doch wie geht es nun weiter?

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Dieser Wendepunkt liegt bei 42,01 EUR. Der Kursverlauf von Covestro verspricht also spannend zu werden.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Denn diese Linie verläuft bei 34,96 EUR, sodass für Covestro Aufwärtstrends gelten. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

