Covestro: Was hat das jetzt zu bedeuten?

Liebe Leser,

die Aktie von Covestro ist am Montag denkbar schlecht in die neue Woche gestartet. Auf ohnehin kritischem Niveau gab es einen Rücksetzer, der nun verschiedene Unterstützungen auf den Prüfstand stellt. Analysten und Investoren sollten jetzt genau hinsehen, heißt es von Seiten der Chartanalysten. Denn: Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend. Daran gibt es bislang keinen Zweifel. Dennoch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.