Covestro: War´s das jetzt?

es hat sich doch alles sehr gut angehört bei der Hauptversammlung: Die Bayer-Tochter Covestro konnte alle Gewinnerwartungen für 2016 übertreffen. Sie erwirtschaftete sage und schreibe zwei Milliarden Euro. Das sind 26% mehr als im Vorjahr.

Gründe dafür waren unter anderem Lieferengpässe der Konkurrenz. Es gibt, laut Finanzvorstand Frank Lutz, aktuell mehr Nachfrage als Angebot. Sollte sich das Marktumfeld drehen, wäre allerdings von einer Gewinnstagnation bis hin zu einer Gewinnerhöhung alles möglich.

Rien ne va plus?

Es lief seit dem Börsengang des Kunststoffherstellers im Jahr 2015 alles sehr glatt. Der Kurswert der Aktie hat sich in der Zwischenzeit mehr als verdoppelt, die Dividende ist leicht gestiegen. Trotzdem ist die Dividendenrendite mit 1,45% nicht wahnsinnig hoch.

Dazu kommt, dass sich Bayer wahrscheinlich schon in diesem Jahr von seiner Tochter trennen will. Aktuell hält der Konzern noch etwa zwei Drittel der Anteile an Covestro. In Zukunft möchte er sich jedoch auf das Geschäftsfeld „Life Science“ konzentrieren. Zusätzlich könnte das Kapital für die Finanzierung der Übernahme von Monsanto eingesetzt werden. Da bleibt die Frage, ob Covestro auch ohne seinen Mutterkonzern zurechtkommt.

