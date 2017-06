Covestro: So geht die Rochade im Vorstand weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Covestro arbeitet an der Nachfolgeplanung für den zurückgetretenen Finanzvorstand Frank Lutz. Wie berichtet, hatte dieser sein Amt überraschend zum 02. Juni 2017 niedergelegt. Ursache könnte demnach die Berufung von Covestro-CCO Markus Steilemann als Nachfolger für den im kommenden Jahr aus seinem Amt ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden Patrick Thomas sein, da Lutz möglicherweise selbst auf diesen Posten spekuliert hatte.

„Wir bedauern die Entscheidung von Frank Lutz, aber wir respektieren den Schritt und danken ihm für seinen Einsatz zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens“, sagte Aufsichtsratschef Richard Pott nun in einer Pressemitteilung. Das MDAX-Unternehmen sei in einer hervorragenden Position, „um auf Basis von operativer Stärke und überzeugenden Finanzergebnissen die langfristige und profitable Wachstumsstrategie fortzusetzen“, so Pott weiter. Er bestätigte, dass Covestro bereits nach einem Nachfolger für das Amt des CFO suche.

Bis ein neuer Finanzvorstand gefunden ist, wird Covestro-Chef Patrick Thomas den Posten kommissarisch in einer Doppelfunktion ausüben. Das Unternehmen betont, dass der Manager „aufgrund seiner langjährigen Finanz- und Industrieexpertise einen exzellenten Ruf am Kapitalmarkt“ habe.

Die durch den Weggang von Lutz ebenfalls vakant gewordene Position des Arbeitsdirektors soll dem Spezialchemie-Konzern zufolge indes bereits in Kürze wieder neu besetzt werden.

