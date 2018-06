Covestro: Sind das jetzt schon Kaufkurse?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Für die Aktie der Covestro AG (ISIN DE0006062144) hatte ich in meiner jüngsten Ausgabe eine leichte Erholung prognostiziert. Diese Bewegung hat sich auch so eingestellt, zumindest deren erste Phase. Damit hat eine größere seitlich ausgerichtete Bewegung ihren Lauf genommen, wie ich es im Chart auch dargestellt habe. Der relativ geringe Datenbestand, aufgrund der jungen Historie, lässt leider keinen zuverlässigen Blick in ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Henrik Becker.