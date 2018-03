Covestro: Seit Wochenbeginn im DAX!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Liebe Leser,

zum Beginn der Handelswoche war es so weit: Die Covestro-Aktien sind in den DAX und damit in den deutschen Leitindex aufgestiegen. Des einen Freud ist es anderen Leid: Die Aktien der ProSiebenSat.1 Media SE sind dafür vom DAX in den MDAX abgestiegen. Denn schließlich umfasst der DAX exakt 30 Titel und keinen mehr oder weniger. Der Aufstieg von Covestro bedeutet ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.