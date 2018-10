Covestro: Schwerer Rückschlag für die Käufer!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Käufer haben bei der Covestro-Aktie nun erst einmal das Nachsehen, denn sie sind im September an einer wichtigen Aufgabe klar gescheitert. Es ist ihnen nicht gelungen, den am 11. September bei 67,92 Euro begonnenen Anstieg so weit fortzusetzen, dass die 50-Tagelinie erreicht und erneut überwunden werden konnte.

Der Kurs hatte sich dem EMA50 zwar wieder deutlich angenähert, erreichte ihn aber nicht ganz und scheiterte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.