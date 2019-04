Covestro: Noch ist nichts entschieden

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Im vergangenen Jahr vollzog die Covestro-Aktie eine anhaltende Abwärtsbewegung. Der Kurs ermäßigte sich von 90,00 Euro bis zum 20. Dezember um mehr als die Hälfte auf nur noch 41,26 Euro. Ende Dezember traten die Käufer erneut zum Gegenangriff an. Er war dieses Mal erfolgreich. In einem flachen Anstieg konnte die Aktie im Februar bis an die bei 48,61 Euro verlaufende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.