Covestro: Jetzt müsste es aber langsam losgehen! Trading-Chance!

Wir gehen davon aus, dass Covestro ISIN: DE0006062144 nach sechs Monaten seine Bodenbildung hinter sich hat. Der charttechnische Widerstand im Bereich von 46/47 Euro ist für Covestro in den letzten Monaten eine nicht zu überwindende Hürde gewesen. Viele Anläufe wurden in diesem Bereich abgefangen und es sieht jetzt so aus, als ob der nächste Versuch gestartet wurde.



