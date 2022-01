Covestro: Gewinnmitnahmen beendet, auf geht’s! RuMaS Daytrading-Tipp des Tages!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Nach einem Hoch bei 60,24 Euro im September vergangenen Jahres verlor die Aktie in mehreren Schüben massiv und landete am 30. November bei 49,30 Euro. Das alte Jahr endete mit einer steilen Aufwärtsbewegung, die aber nach einem Hoch bei 58,00 Euro am 05. Januar gebremst wurde. Ein erneuter Kursverlust reichte bis auf 52,82 Euro und jetzt beginnt vielleicht ein neuer Aufwärtstrend, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



