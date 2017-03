Covestro: Da läuft der nächste Angriff auf den Widerstand! Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Begleitet von riesigen Umsätzen hat Covestro am Mittwoch den nächsten Angriff auf den Widerstand bei 71,13 Euro gestartet. Die Aktie hatte sich seit Ende Januar in eine Seitwärtsbewegung begeben und den Widerstand im Februar bereits genommen. Danach kippte die Stimmung und es gab einen kurzen Ausflug auf 66,30 Euro bevor die Gegenbewegung die Aktie wieder „auf Kurs“ brachte. In den letzten Tagen nahmen die Umsätze kräftig zu und die Chartindikatoren zeigen in Richtung Norden. Die Zahlen für das erste Quartal sind für den 25. April angekündigt und es könnte sein, dass die guten Zahlen möglicherweise den Kurs bereits vorher nach oben treiben. Dafür würde auch die Tatsache sprechen, dass es zwischen dem 01.03. und 08.03. Insiderkäufe in Höhe von etwa 310.000,00 Euro zu Kursen zwischen 65,00 Euro und 71,88 Euro gegeben hat. Nach dem Kursgewinn von 67,30 Euro am Montag bis 71,31 Euro im Tagesverlauf am Mittwoch, könnte sich Covestro jetzt auf den Ausbruch vorbereiten. Wir sehen dafür eine große Chance.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.