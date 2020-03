Covestro: Die Bullen werden zerlegt und gegrillt!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

In einem schwachen Gesamtmarkt zählt die Covestro-Aktie am heutigen Montag nochmals zu den schwächeren Werten. Während der DAX bis zur Mittagszeit um 6,61 Prozent nachgab, kam die Covestro-Aktie auf ein Minus von 7,92 Prozent. Wie die meisten anderen Werte startete die Aktie am Morgen mit einer Kurslücke in den Handel.

Doch während andere Aktien zumindest den Versuch unternahmen, das Gap ...



