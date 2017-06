Covestro: Bayer hat es wieder getan!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Liebe Leser,

Mitte September 2014 kündigte der Pharmariese Bayer die Abspaltung sowie den Börsengang des Kunststoffsegments Bayer MaterialScience AG an. Etwa ein Jahr später wurde die Sparte umbenannt – und nannte sich fortan Covestro. Das Kunstwort Covestro setzt sich aus den englischen Begriffen collaboration, invest sowie strong zusammen.

Erneute Anteilsreduzierung

Nach Beendigung der Zeichnungsphase im Herbst 2015 reduzierte die Bayer AG sukzessive ihre Anteile an Covestro. So wurden bereits im März dieses Jahres 22 Millionen Covestro-Aktien abgestoßen, was eine Verringerung des Anteils von 64,2 Prozent auf 53,4 Prozent zur Folge hatte. Wie nun aus einer Mitteilung des DAX-Konzerns hervorgeht, wurde vor Kurzem eine erneute Anteilsreduzierung durchgeführt.

Von 53,3 Prozent auf 44,8 Prozent

Mit der Abgabe von 17,25 Millionen Aktien (62,25 Euro Stückpreis) wurde eine Verringerung des Anteils von 53,3 Prozent auf 44,8 Prozent erreicht. Weitere vier Prozent sollen aufgrund einer geplanten Einlage in den unternehmenseigenen Pensionsfonds abgestoßen werden. Des Weiteren wurden Schuldverschreibungen, welche in Covestro-Papiere umgetauscht werden können, im Umfang von einer Milliarde Euro angeboten. Die Fälligkeit hierfür wurde auf das Jahr 2020 datiert. Die Schuldverschreibungen richten sich laut Bayer-Aussagen ausschließlich an institutionelle Investoren.

Vollständige Trennung angepeilt

Nach der Transaktion behält Bayer nach wie vor die relative Mehrheit am Tochterunternehmen, und kann deshalb dessen Konsolidierung fortsetzen. Dennoch: Im Zuge der Mitteilung machte man abermals recht deutlich klar, dass eine mittelfristige, vollständige Trennung von Covestro angepeilt sei.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.