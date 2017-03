Covestro – Bayer geht raus! Und Sie?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

nicht nur Covestro-Aktionäre freuen sich über die äußerst gute Performance – hier wurde zeitweise ein Plus von 170 Prozent erreicht – seit dem Börsengang im Herbst 2015. Auch Bayer, die Muttergesellschaft, freut sich über die hervorragende Entwicklung.

Die Freude ist so groß, dass Bayer nun den hohen Aktienkurs genutzt hat, um 10,9 Prozent seiner Anteile zu 66,50 EUR und mit einem Erlös von 1,46 Milliarden EUR zu veräußern. Bei solch großen Anteilen passiert es dann, dass der Kurs mächtig ins Schlingern gerät. So geschehen am 1. März bei Covestro. Die Aktie verliert unter sehr hohem Handelsvolumen 6,71 Prozent an Wert und die anfänglichen schönen Kursgewinne für 2017 von über 12 Prozent schmelzen damit auf nicht mal mehr 2 Prozent zusammen.

Das sind natürlich auf den ersten Blick keine guten Nachrichten für Anteilsinhaber. Doch mittelfristig könnte Covestro mit dem Ausstieg von Bayer, die so den Streubesitz steigern, sogar in den DAX aufsteigen. Und das wiederum dürfte auch den Aktienkurs von Covestro wieder steigen lassen. Doch kurzfristig sitzt der Schock tiefer …

Übrigens hatten wir Sie an dieser Stelle schon am 21. Februar mit „Covestro: Das darf jetzt auf keinen Fall passieren!“ auf den bevorstehenden Abverkauf vorbereitet. Zitat: „Charttechnisch geht es für Covestro jetzt um sehr viel. In den letzten Monaten hat sich ein spitz zulaufender steigender Keil gebildet, dessen untere Linie nun unter Beschuss steht. Sofern die Marke von ca. 68 EUR jetzt auf Tagesschlusskursbasis gerissen wird, könnte hier ein Trendbewegung zu Ende gehen und eine größere Konsolidierung einsetzen. Investierte Anleger sind ab jetzt gut beraten, ihren SL entsprechend des Keils eng nachzuziehen.“

Nun ist also passiert. Der Keil wurde nach unten verlassen und zeitgleich wurde die Rally abrupt beendet. Jetzt könnte sich Covestro per Tendenz weiter nach unten orientieren. Denn wenn ein Großaktionär das Schiff verlässt, werden nach und nach auch die „Ratten“ (bildlich gesprochen – es soll sich bitte niemand beleidigt fühlen) folgen und es ihm gleich tun. Die nächste markante Unterstützung verläuft bei ca. 58/57 EUR, was einem weiteren Abschlag von über 12 Prozent entspricht.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

