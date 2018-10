Covestro: Die Bären sind noch nicht am Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Nachdem der Kurs der Covestro-Aktie am 27. Juli bei 83,98 Euro ein Zwischenhoch ausgebildet hatte, ging die Aktie erneut in eine impulsive Abwärtsbewegung über. Diese hat den Kurs bis zum 11. September auf ein Tief bei 67,92 Euro zurückfallen lassen. Es wurde in der Vorwoche durch den Rückfall auf 66,60 Euro noch einmal unterschritten.

Die aktuelle Schwäche der Käufer offenbart sich nicht nur im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.