Covestro-Aktie: Wie lange geht das noch so weiter?

Die Covestro-Aktie scheint seit Februar in einer Formkrise zu stecken. Diese Tatsache ist auch gut an dem laufenden Abwärtstrend zu erkennen. Der Trend hat nun an Dynamik gewonnen und auch die gleitenden Durchschnitte scheinen ihre Rolle als Widerstände wahrzunehmen.

Untersuchung der charttechnischen Faktoren: Droht eine weitere Abwärtsbewegung?

Ein Beitrag von Andreas Quirin.