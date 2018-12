Covestro Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Nachdem die Aktie von Covestro sich am Montag kräftig im Kurs verbessern konnten, hofften wohl manche Anleger schon darauf, dass der Titel das Tal der Tränen endlich verlassen könnte. Dazu kam es aber leider nicht, denn am Dienstag geht es schon wieder in hohem Tempo Richtung Süden. Tatsächlich fallen die Verluste mit 3,4 Prozent sogar höher aus als die Zugewinne zu

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.