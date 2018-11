Covestro-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

In den letzten Tagen hat sich die Covestro-Aktie wieder etwas aufgerichtet und ist in den oberen Bereich des Bollinger Bands gewandert. Trotzdem ist der Kursverlust seit Jahresbeginn beachtlich. Auf dieser Grundlage dürfte sich auch die Gegenbewegung gebildet haben, die durch die charttechnischen Indikatoren unterstützt wurde. Kaufsignale kamen aus dem Relative Stärke Index, der Stochastik und dem MACD. In der Stochastik kam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.