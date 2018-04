Covestro Aktie: Kursziel herabgesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

geht es nach Analyst Chris Counihan von der Schweizer Bank Credit Suisse, so wird Covestro allzu bald keine neuen Höchststände erreichen können. Der Experte hat jüngst in einer neuen Einschätzung das Kursziel für die Aktie von 99 auf 92 Euro herabgesetzt. Die Einstufung bleibt dabei auf “Neutral”. In Kürze werden von Covestro neue Zahlen für das erste Quartal erwartet. In ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.