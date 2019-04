Covestro Aktie: Kritikpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Bei der ordentlichen Hauptversammlung von Covestro am Freitag (12. April) in Bonn musste sich der Vorstand einige Kritik von Seiten der Aktionäre anhören. So gab es den Vorwurf, das mit dem Aktien-Rückkaufprogramm Kapital vernichtet worden ist, das anderweitig besser verwendet hätte werden können. Denn schließlich hat Covestro im vorigen Geschäftsjahr laut eigenen Angaben für über 1 Mrd. Euro eigene Aktien zurückgekauft. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.