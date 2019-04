Covestro Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Covestro Aktie liegt heute deutlich tiefer im Handel, aber die Anleger sollten nicht gleich in Panik verfallen, denn der große Abschlag hat einen Hintergrund. Der Kurs wird heute durch die Dividendenzahlung belastet. Gemessen am diesjährigen Tiefpunkt hat die Covestro Aktie bereits rund 26 % an Wert zugelegt und damit konnte auch der Kursverlust aus dem letzten Jahr wieder etwas eingedämmt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.