Covestro Aktie: Die Geschäfte laufen gut!

Liebe Leser,

der Start in das neue Jahr scheint für Covestro hervorragend gelaufen zu sein. Zumindest lässt das eine Aussage von Vorstandschef Patrick Thomas auf der Hauptversammlung am Freitag in Bonn vermuten. Der Start in das Jahr sei demnach ermutigend ausgefallen. Für das erste Quartal rechnet er weiterhin mit einer deutlichen Ergebnissteigerung. Über das Gesamtjahr soll das Betriebsergebnis auf dem Niveau des ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.