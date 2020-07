Covestro Aktie: Doch kein Desaster!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Wie erwartet ist der Kunststoffhersteller Covestro angesichts der Corona-Krise in die roten Zahlen gerutscht. Dennoch konnte der Konzern in Sachen Ergebnis positiv überraschen. Die Aktie verzeichnete daraufhin am frühen Nachmittag ein Plus von 4,8 Prozent auf 36 Euro.

Wie Covestro am Donnerstag mitteilte, fiel der Umsatz in Q2 nach vorläufigen Zahlen um fast ein Drittel auf 2,156 Milliarden Euro. Analysten hatten im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



