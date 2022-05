Covestro-Aktie: Da geht offenbar noch mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Finanztrends Video zu Covestro



mehr >

Covestro baut seine Folienproduktion in Deutschland aus: Wie der Konzern kürzlich mitteilte, erweitere man die Produktionskapazitäten für thermoplastische Polyurethan (TPU)-Folien des „Platilon“-Sortiments sowie die dazugehörige Infrastruktur und Logistik. Demnach wird Covestro hierfür einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in den Standort Bomlitz (Niedersachsen) investieren Covestro sieht steigende Nachfrage nach TPU-Folien Mit der Investition will der Chemiekonzern auf die weltweit steigende Nachfrage nach… Hier weiterlesen