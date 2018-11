Covestro-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

In den letzten Monaten bewegte sich der Kurs der Covestro-Aktie zumeist zwischen Widerständen und Unterstützungen hin und her. In der ersten Oktoberhälfte ist der Kurs stark gefallen und der RSI geriet deutlich in den überverkauften Bereich. Danach konnte der Kurs um mehr als acht Euro ansteigen. Auf Basis der jüngeren Kurshistorie wäre nun eine erneute Abwärtsbewegung nicht auszuschließen.

Analyse des 4-Stundencharts: SMAs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.