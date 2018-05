Covestro-Aktie: Bayer reduziert seinen Anteil weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

In den letzten Wochen habe ich mich des Öfteren gefragt, warum sich die Covestro-Aktie so schlecht entwickelt hat. Nicht ganz unschuldig an der Kursentwicklung dürften die Verkäufe des ehemaligen Mutterkonzerns Bayer gewesen sein. Die Bayer AG hielt bis vor kurzem noch mehr als 23 % an Covestro. Aus der letzten Stimmrechtsmittelung geht nun aber ein Anteil von lediglich 6,81 % hervor.

Ein Beitrag von Johannes Weber.