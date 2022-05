Covestro-Aktie: Der Ausverkauf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Finanztrends Video zu Covestro



mehr >

Mit dem Fall unter das März-Tief bei 39,50 Euro und das aus charttechnischer Sicht so wichtige 61,8 %-Fibonacci-Retracement hat die Covestro-Aktie in der vergangenen Woche weitere Abwärtsdynamik erzeugt. Dies lässt den Kurs zum Auftakt in die neue Woche weiter nach unten korrigieren. An der Xetra sinken die Notierungen bis in den späten Nachmittag hinein um fast 4 Prozent. Wie geht… Hier weiterlesen