Fresenius Medical Care: Der nächste Abwärtsschub läuft!

Im Oktober ging die Fresenius Medical Care-Aktie in eine scharfe Abwärtsbewegung über. Der Kurs fiel in kurzer Zeit von 91,74 Euro auf 67,34 Euro zurück. Auf dem Weg in die Tiefe wurden drei große Kurslücken gerissen. Die erste stammt vom 17. Oktober und liegt zwischen 84,74 und 75,70 Euro.

Eine zweite Kurslücke ist aufwärts gerichtet. Sie wurde zwischen 69,10 und 73,50 Euro gebildet und leitete am 7. November den zwischenzeitlichen Anstieg auf 75,90

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.