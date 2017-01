Die Covestro AG bleibt auf Wachstumskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Covestro hat in den ersten 9 Monaten weniger umgesetzt, aber mehr verdient. Der Umsatz sank um 4,3% auf 8,9 Mrd €. Der Gewinn verbesserte sich dagegen um 8,5% auf 3,31 € pro Aktie. Trotzdem blieb der Konzern auf Wachstumskurs, denn Covestro konnte ein deutliches Mengenwachstum in seinem Kerngeschäft mit Polyurethane und Polycarbonate erzielen. Der Absatz stieg bei den Polyurethanen um 9,6% und bei den Polycarbonaten um 9,4%. Lediglich der Umsatz war rückläufig. Das lag vor allem an den niedrigeren Verkaufspreisen.

Die Prognose für das Gesamtjahr wurde leicht angehoben

Der volatile Rohstoffmarkt und die schwankende Nachfrage macht das Geschäft kompliziert. Der Wettbewerb ist hart. Allerdings besitzt Covestro genügend Marktmacht, um sich in diesem harten Wettbewerbsumfeld zu behaupten. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 46,1% auf 1,1 Mrd €. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde leicht angehoben. Wir sind zuversichtlich, dass Covestro seinen Zielkorridor in 2016 erreicht hat.

Angepeilt war ein mittleres einstelliges Wachstum bei den Polycarbonaten und den Polyurethanen. Gleichzeitig sollte das Wachstum bei den Beschichtungen und Spezialchemikalien weiter zurückgehen. Dafür ist in erster Linie die vertragsgemäße Beendigung von Handelsaktivitäten verantwortlich. Covestro wird sich in Zukunft deutlich stärker auf sein profitables Geschäft mit Polyurethanen und Polycarbonaten konzentrieren. Wenn hier die Rohstoffpreise wieder steigen, ist ein Gewinnturbo praktisch garantiert.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

