Coveris verstärkt das Führungsteam

Wien (ots/PRNewswire) - COVERIS CEO Jakob A. Mosser verstärkt seinFührungsteam mit Ulf Wienböker, Bernhard Mumelter und Carsten Grams.Stärkere Fokussierung durch Reorganisation des Geschäftes in dreineue Geschäftsbereiche.Nach den kürzlich erfolgten Verkäufen der Business Units "Rigid"und -"Americas" setzt Coveris die organisatorische Neuausrichtungder Gruppe fort und verkündete heute die Umstrukturierung der Gruppevon den zwei existierenden regionalen Divisionen UK und EMEA in diedrei gesamteuropäischen Geschäftsbereiche Films, Flexibles und Labels& Board. Mit dieser Aufstellung möchte Coveris seine geplanteUnternehmensentwicklung mit stärkerer Fokussierung auf die jeweiligenKundenmärkte durchführen. Um die strategischen SchwerpunkteOperations Improvement, Technologieentwicklung und Innovation wirddas Management-Team durch folgende neuengagierte Führungskräfteverstärkt:Ulf Wienböker ist neuer Chief Technology Officer der CoverisGruppe. Herr Wienböker ist ausgewiesener Technologieexperte in derflexiblen Verpackungsindustrie und war zuvor unter anderem als ChiefOperating Officer für Huhtamaki und zuletzt Mondi tätig.Bernhard Mumelter bekleidet fortan die Position des ChiefInnovation Officer. Über die letzten 20 Jahre war Herr Mumelter inder flexiblen Verpackungsindustrie in führenden Positionen im BereichForschung & Entwicklung tätig, u.a. bei Unterland Flexible Packaging,Mondi und zuletzt bei Schur Flexibles.Coveris verstärkt außerdem die Vertriebsorganisation mit derBestellung von Carsten Grams, der eine leitende internationaleVertriebsfunktion im Geschäftsbereich Flexibles übernehmen wird.Herr Grams verfügt über langjährige Industrieerfahrung und hat beiführenden Unternehmen wie Huhtamaki und Constantia erfolgreichinternationale Kundenportfolios aufgebaut.Jakob Mosser, CEO der Coveris Gruppe, meint: "Die Integration derheutigen Business Units UK und EMEA in eine Coveris Organisation istder logische nächste Entwicklungschritt. Die Optimierung unseresGeschäftes entlang dieser kunden- und technologieorientiertenGeschäftseinheiten ist die Basis für die Umsetzung unsererUnternehmens-Strategie. Coveris wird sich zukünftig unter anderemviel stärker auf Technologie-Entwicklung und Innovation fokussieren.Daher bin ich sehr froh, dass ich mein Management Team mit diesenführenden Industrieexperten verstärken kann und heiße sie bei Coverisherzlich willkommen."