"Cover of Future" lenkt mithilfe der Kunst die weltweite Aufmerksamkeit auf den Klimawandel

Die Vorstandsvorsitzende der HTD Media Joint Stock Company, dieKünstlerin Nguyen Thi Kim Duc, will mit ihrem Kunstwerk "Cover ofFuture" den globalen Kampf gegen den Klimawandel, dessen verheerendeAuswirkungen das Bild darstellt, weiter anfeuern.Ha Nam, Vietnam (ots/PRNewswire) - Wissenschaftler warnen, dass esnur noch wenige Jahre dauern könnte, bevor Millionen von Menschen dieAuswirkungen von Dürren, Überflutungen, extremer Hitze und Armut[1],die auf den Klimawandel zurückzuführen sind, zu spüren bekommen.Diese Warnung wurde auch anlässlich des von den Vereinten Nationenausgerichteten Vesakhfests 2019 mithilfe eines einzelnen Gemäldesgegenüber der weltweiten politischen Elite, buddhistischenFührungspersönlichkeiten und Buddhisten auf der ganzen Welt klar unddeutlich zum Ausdruck gebracht.Für das Gemälde mit dem Titel "Cover of Future" (Bewahrung derZukunft) verwendete die vietnamesische Künstlerin Nguyen Thi Kim Ductraditionelle vietnamesische Seide, Wasserfarben, die an Van Gogherinnern, weiche, aber breite Striche sowie tiefe und leblos wirkendeFarben, um einen absterbenden Baum, der teilweise im Wasser steht,darzustellen. Das Gemälde zeigt die verheerenden Ergebnisse desKlimawandels -eine Welt ohne grüne Bäume, ohne Tiere und ohneMenschen.Mithilfe eines einfachen Malstils will Frau Nguyen erreichen, dassdas Kunstwerk "von Herz zu Herz" springen kann, und möchte anderenihre Liebe zur Umwelt vermitteln, so wie es auch die Worte deschinesische Philosophen Laozi tun: "Menschen bauen auf Land, das Landbaut auf Gott, Gott baut auf Religion, Religion baut auf Natur."Zudem möchte sie erreichen, dass Menschen erkennen, dass der Planetnur dann gerettet werden kann, wenn sie ihr verschwenderisches undumweltschädliches Verhalten ändern.Insgesamt 105 Kopien des Gemäldes wurden an Staatsoberhäupter undbuddhistische Führungspersönlichkeiten aus über 100 Ländern, die anden Feierlichkeiten zum Vesakhfests teilnahmen, übergeben. Darunterwaren etwa buddhistische Führungspersönlichkeiten wie Professor Dr.Phra Brahmapundit, Vorsitzender des International Council for the Dayof Vesak (ICDV), Herr Nguyen Manh Hung, der vietnamesische Ministerfür Information und Kommunikation, Ryan Giggs, der Trainer derFußballnationalmannschaft von Wales, der Premierminister von Nepal,der Präsident des Senats von Bhutan und Sang Ji Zha Xi, derstellvertretende Generalsekretär der Buddhistischen Kirche in China.Sie alle waren von dem Gemälde sehr angetan und bei seinerEntgegennahme sehr gerührt."Ich möchte die politischen Führer mit 'Cover of Future' an ihreVerantwortung für die Bewahrung unserer Welt erinnern. Sie müssen alsEntscheidungsträger an der Spitze dieses Kampfes stehen, um zuzeigen, dass sie Verantwortung beim Schutz der Umwelt für ihreBevölkerung übernehmen und dass es das Ende der Welt bedeuten würde,wenn sie nicht sofort aktiv werden. Ich möchte, dass sie dieses Bildin ihr Wohnzimmer hängen, damit sie jeden Tag an ihre Pflichterinnert werden", sagte die Künstlerin Nguyen Thi Kim Duc.Informationen zur KünstlerinNguyen Thi Km Duc ist derzeit Direktorin des Institute of HumanResources - HV Talent und Vorstandsvorsitzende der HTD Media JointStock Company. Zudem hat sie Butta gegründet, das erste sozialeNetzwerk der buddhistischen Gemeinschaft in Vietnam.Die Leidenschaft von Frau Nguyen für die Umwelt geht auf denEinfluss ihres Vaters zurück. Ihr Vater ist der bekanntevietnamesische Schriftsteller Nguyen Son Dong, der Autor desberühmten Romans "Xu Doai May Trang" und vieler vietnamesischerGedichte. Frau Nguyen sagt, dass es das Gedicht ihres Vaters "TheFreshness To Life" war, das ihre Leidenschaft geweckt hat, sich fürdie Bewahrung der Welt, in der die Menschen leben, einzusetzen."On a block of wood this afternoonRaindrops were so smallIt pained myheartBut the forest was vastPeople's immensity as well,Please joinme!For evergreen forestThe freshness to life" (Auf einem Holzklotz amNachmittagDie Regentropfen waren so kleinEs bedrückte mein HerzAberder Wald war riesigUnd die Zahl der Menschen war es auch,SchließtEuch mir an!Für den immergrünen WaldDie Frische für das Leben)Aus "The Freshness To Life"Frau Nguyen hofft, dass ihr Bild "Cover of Future" als Botschafterfür unsere Umwelt und gegen den Klimawandel betrachtet wird undhoffentlich auf der ganzen Welt gesehen wird, um für den Schutz desgrünen Planeten auch in der Zukunft zu werben.[1] https://www.ipcc.ch/sr15/Foto -https://mma.prnewswire.com/media/927459/Artist_Nguyen_Thi_Kim_Duc.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/927460/Cover_of_Future.jpgPressekontakt:Mr. Ha Thanh Tung+84-9-6627-0188Original-Content von: HTD Media, übermittelt durch news aktuell