Cover des Jahres 2019: Das 'Greenpeace Magazin' legt den Klima-Schalter um (FOTO)

Hamburg (ots) - Eine hochkarätige Jury aus Medien- und Kommunikationsexpertendes Magazin-Wettbewerbs Cover des Monats (www.cover-des-monats.de) hat das'Greenpeace Magazin' 1/2020 (erschienen im Dezember 2019) zum Cover des Jahres2019 gekürt. Das Thema Klimawandel traf den Zeitgeist und der Schalter, der zumHandeln aufruft, den Nerv der Juroren. Entwickelt wurde der Titel von MichaelPauli (Chefredakteur), Bettina Rosenow und Andrea Neuhaus (Art Direction), NeleGülck und Peter Lindhorst (Bildredaktion) sowie Leif Diefenthaler (Gestaltung).'Greenpeace Magazin'-Chefredakteur Michael Pauli charakterisiert das Cover desJahres 2019 im Interview mit dem Medienmagazin 'new business'(www.new-business.de): "Ein fast haptisch wirkendes Cover, der Kippschalterschält sich plastisch aus dem Hintergrund. Das Rot des Hintergrundes hatSignalwirkung, ohne dabei aggressiv zu wirken. Die Botschaft ist einfach, abernicht platt: Den Schalter umlegen. Genug geredet, jetzt wird gehandelt! Zumeinen steckt darin die Forderung an die Politik: Redet nicht so viel, machtendlich (das Richtige). Gleichzeitig wird aber auch an die Überprüfung deseigenen Handelns appelliert: Wenn ich jetzt den Schalter umlege, kann ich selberden Motor der Veränderung zum Laufen bringen."Für das Cover des Jahres waren die zwölf Monatsgewinner von Januar bis Dezember2019 nominiert. Silber geht an '11Freunde Spezial Liebe & Hass', Bronze erhält'Barbara' Nr. 33 ('Stimmt was nicht?').Der Wettbewerb Cover des Monats (www.cover-des-monats.de) wird ausgerichtet vomNew Business Verlag, Hamburg.