Cover des Jahres 2016: 'Der Spiegel' gewinnt mit Trump-Titel

Hamburg (ots) - Mit einer Illustration deskubanisch-amerikanischen Künstlers Edel Rodriguez, die Donald Trumpals auf die Erde zurasenden Feuerball darstellt, gewinnt die'Spiegel'-Ausgabe 46/2016 den Zeitschriftenwettbewerb 'Cover desJahres 2016' (www.cover-des-monats.de), der vom Hamburger NewBusiness Verlag initiiert wird. Die Fachjury, bestehend aus Expertender Kreativ- und Medienbranche, begründet ihre Wahl: "ReduzierteGestaltung, prägnante Aussage und Top-Illustration. Alles richtiggemacht!"Das Cover war in der Öffentlichkeit umstritten.'Spiegel'-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer weist die Kritik imInterview mit dem Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de)zurück: "Wenn Rechtspopulisten wie Roger Köppel über solch ein Coverschimpfen, zeigt das eine gewisse 'Spiegel'-Obsession - und dass esdas richtige Titelbild ist."Für das Cover des Jahres waren die zwölf Monatsgewinner von Januarbis Dezember 2016 nominiert. Den zweiten Platz belegt 'agora42' vomApril, der dritte Platz geht an die 'brand eins'-Ausgabe 2/2016.