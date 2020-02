Covanta: Haben Sie darauf geachtet?

Per 16.02.2020, 11:23 Uhr wird für die Aktie Covanta am Heimatmarkt New York der Kurs von 15.67 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Umwelt- und Facility Services".

Wie Covanta derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Covanta schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,48 % und somit 4,16 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,32 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Covanta für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Covanta für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Covanta insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Covanta-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Covanta-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Covanta vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 16 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 1,85 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (15,71 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Covanta somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.