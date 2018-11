Courtyard by Marriott bringt sein neues Design mit Hoteleröffnung am Gare de Lyon ins Herz von Paris

Paris (ots/PRNewswire) - Courtyard by Marriott begrüßt unterseinen Hotels ein neues Haus mitten in Paris, das sich gegenüber vomBahnhof Gare de Lyon durch eine ideale Lage auszeichnet, denn dieserdient für Millionen von Reisenden sowohl inländisch als auchinternational als Verkehrsknotenpunkt. Das dynamische Stadtgebiet istauch Heimat zahlreicher Co-Working-Einrichtungen undStart-up-Gründerzentren, was das Hotel zur idealen Wahl fürGeschäftsreisende macht.Courtyard by Marriott Paris am Gare de Lyon befindet sich in einem19-stöckigen Turmgebäude und bietet außergewöhnliche Aussichten überdie Stadt und ihre symbolträchtigen Sehenswürdigkeiten. Das Design inden 249 Zimmern wurde von Studios Architecture gestaltet und zeigtelegante Holzveredelungen und Details aus Metall, die stellvertretendfür die Industriehistorie des Stadtgebiets stehen."Wir sind begeistert, die Marke Courtyard mitten ins Herz derfranzösischen Hauptstadt zu bringen - mit dieser neuen Adresse aneinem herausragenden Standort im Stadtzentrum von Paris", sagte JohnLicence, Vice President Premium und Select Brands Europe bei MarriottInternational. "Die Nähe des Hotels zum weltweit größtenStart-up-Inkubator ist ideal für die ambitionierten Gäste desCourtyard, die ihre persönlichen und beruflichen Ziele auch unterwegsverfolgen wollen."Um die neue Designvision der Marke für ihre Standorte mit Leben zuerfüllen, wurde im Hotel ein moderneres Erscheinungsbild und Ambienteumgesetzt, das die ambitionierten Gäste und Geschäftsreisendeanspricht. Farbtupfer mit leuchtendem Gelb in allen öffentlichenRäumlichkeiten nehmen die farbenfroh bemalten Fassaden dernahegelegenen Fußgängerstraße Rue Crémieux auf, während üppigeGrünpflanzenwände an die örtliche "grüne Promenade" La Coulée Verteerinnern. Räume, Einrichtungen und Technologie spiegeln dieaufstrebenden Trends wider und entsprechen den Wünschen von Reisendender nächsten Generation. So wird eine einladende und offene Umgebunggeschaffen, die Zusammenarbeit und die Erkundung von Möglichkeitenunterstützt.Die modernen Reisenden, die ihre persönlichen und beruflichenLeidenschaften verfolgen möchten, können dies in den eindrucksvollen,650 m² großen Sitzungs- und Veranstaltungsräumen des Hotelsverwirklichen, zu denen neun multifunktionale Konferenzräume mitfortschrittlichster Technologieausstattung gehören. DieRäumlichkeiten bieten ebenfalls einen speziell eingerichtetenCo-Working-Bereich, der stunden- oder tageweise gebucht werden kann.Kitchen & Bar empfiehlt sich mit einem ganztägigen Speiseerlebnis,basierend auf dem Konzept frisch, französisch und freundlich.Küchenchefin Melissa Ravel kann stolz darauf sein, unkomplizierte,saisonale Produkte auf den Teller zu bringen, die die fantastischeQualität und Vielfalt der Produzenten vor Ort repräsentieren. Gästekönnen sich mit traditionellen französischen Frühstücksartikeln wieBackwaren und Kuchen in Verbindung mit hausgemachten Konfitüren undfrisch gepresstem Orangensaft für den anstehenden Tag stärken,während die ganztätig erhältlichen Menüvorschläge von Bar-Snacks bishin zu warmen Speisen und Desserts reichen. Die Getränkekarte der Barerfüllt jede Geschmacksvorliebe und bietet lokal gebraute Biersortensowie eine große Palette regionaler französischer Weine.Zu den zusätzlichen Serviceangeboten gehören ein rund um die Uhrgeöffneter Fitnessbereich mit 52 m² sowie ein gesicherter Parkplatzmit Ladestationen für Elektrofahrzeuge.Courtyard by Marriott verfügt über 1.100 Hotels weltweit, vondenen sich mehr als 60 in Europa befinden, wo die Marke fast 30 neueHäuser bis zum Jahr 2020 eröffnen will. Courtyard by Marriott ParisGare de Lyon ist das sechste Hotel der Marke in Paris.INFORMATIONEN ZU COURTYARD BY MARRIOTTCourtyard ist die Hotelmarke der Wahl für ambitionierte Gäste undGeschäftsreisende, die Business-Reisen als einen Motor derpersönlichen Verwirklichung und beruflichen Weiterentwicklungbetrachten. Courtyard bietet seinen Gästen Möglichkeiten, sowohl ihrepersönlichen als auch ihre professionellen Ambitionen zu verfolgen,wenn sie auf Reisen sind. Mit mehr als 1.100 Standorten in über 50Ländern und Gebieten ist Courtyard stolz auf seine Beteiligung am mitBranchenpreisen ausgezeichneten Treueprogramm Marriott Rewards®, dasebenfalls The Ritz-Carlton Rewards® umfasst. 