Coupang: Top-Aktie, die ich diese Woche beobachte!

Die Coupang-Aktie (WKN: A2QQZ2) ist eine weitere Top-Aktie, die innerhalb dieser Woche bei mir auf der Beobachtungsliste steht. Unter anderem trifft das noch auf zwei, drei weitere Namen zu. Immerhin befinden wir uns noch in der Quartalsberichtssaison, die weiterhin einen langen Schatten über Aktien und Märkte wirft.

Bei der Coupang-Aktie steht jedenfalls rein formal am 11. November die Veröffentlichung der frischen Quartalszahlen an. Die nächsten Tage könnten daher spannend werden. Auch im Hinblick auf die Frage, ob den Anteilsscheinen der Turnaround gelingen kann. Immerhin korrigierte die Aktie seit dem Rekordhoch über 40 %!

Coupang: Top-Aktie: Aber was beobachte ich?

Was ich bei der Coupang-Aktie beobachte, ist oberflächlich betrachtet natürlich klar: Ich schaue mir an, wie das Wachstum weitergeht. Wobei es zugegebenermaßen zuletzt definitiv nicht am mengenmäßigen Wachstum gelegen hat, dass die Aktie ein wenig auf Tauchstation gegangen ist. Immerhin konnte der südkoreanische E-Commerce-Akteur bereits im zweiten Quartal seinen Umsatz um 71 % auf 4,48 Mrd. US-Dollar steigern. Diese Entwicklung sollte idealerweise weitergehen, hier sehe ich jedoch keine allzu große Baustelle.

Das Nettoergebnis könnte bei Coupang wiederum ein anderes qualitatives Merkmal sein. Im zweiten Quartal lag der Wert bei einem Verlust von 518,6 Mio. US-Dollar. Ein hoher Wert, den die Investoren mit dem Abverkauf straften. Wobei es einen Einmaleffekt durch einen Brand in einem Lagerhaus gegeben hat. Das kostete eine Menge, ohne diesen Effekt hätte der Nettoverlust bei „lediglich“ 223,1 Mio. US-Dollar gelegen. Bei einem operativen Ergebnis von 816,2 Mio. US-Dollar, wohlgemerkt. Profitabilität könnte daher für diese südkoreanische Top-E-Commerce-Aktie inzwischen immer relevanter sein.

Aber auch ansonsten sollte sich das qualitative Wachstum weiter fortsetzen. Zuletzt kletterte der durchschnittliche Umsatz je Käufer auf 263 US-Dollar. Ein Wachstum im Jahresvergleich von 36 %. Wobei dieser Wert zeigt, dass sich viel des Volumens auf der Coupang-Plattform abspielt. Im Endeffekt spielt sich hier in gewisser Weise die Qualität des Ökosystems ab. Ohne Zweifel könnten das qualitative Wachstum, aber auch die Profitabilität spannende Kriterien bei dem kommenden Quartalszahlenwerk sein.

Spannende Aktie!

Coupang ist und bleibt für mich sowieso eine spannende Top-Aktie, wenn es um den E-Commerce geht. Ich glaube, dass der Fokus auf Südkorea und dem E-Commerce sowie auch dem Quick-Commerce vielversprechend sein kann. Die fast 4,5 Mrd. US-Dollar Quartalsumsatz könnten diese These bereits stützen.

Gemessen an einer Marktkapitalisierung in Höhe von rund 52 Mrd. US-Dollar sowie einem Kurs-Umsatz-Verhältnis in Höhe von ca. 2,9 könnte die fundamentale Bewertung ziemlich attraktiv sein. Vor allem, wenn das Wachstum weiter anhält. Sowohl rein quantitativ mit Blick auf die Umsätze, aber auch qualitativ, was die Profitabilität und die Größeneffekte beziehungsweise das Momentum auf der Plattform angeht. Bleiben wir gespannt, was hier in dieser Woche noch kommt.

