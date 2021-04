Coupang Aktie: Erreicht 1 Analystenziel, kann er 2 weitere erreichen?

Bei Coupang Inc. (NYSE:CPNG) haben drei Analysten die Berichterstattung über die Aktie aufgenommen: Die Deutsche Bank AG (NYSE:DB) gab der Aktie ein Kursziel von $46, Mizuho Financial Group Inc. (NYSE:MFG) gab der Aktie ein Kursziel von $50 und Goldman Sachs Inc. (NYSE:GS) gab der Aktie eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von $62.

