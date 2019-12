Coupa wird ultimatives Business Spend Management für weltweit führenden deutschen Automobilkonzern bereitstellen

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Umfassende, benutzerorientiertePlattform für das Ausgabenmanagement wird es dem Weltmarktführer fürPremium-Fahrzeuge ermöglichen, stets Produkte liefern zu können, die weltweitinspirierenCoupa Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2658791-1&h=2161250148&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2658791-1%26h%3D4171056962%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2658791-1%2526h%253D868455968%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.coupa.com%25252F%2526a%253DCoupa%252BSoftware%26a%3DCoupa%2BSoftware&a=Coupa+Software) (NASDAQ: COUP), ein führender Anbieter im Bereich Business SpendManagement (BSM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen ausgewählt wurde, umdas Business Spend Management der BMW Group digital zu transformieren. In denkommenden Monaten wird Coupa seine BSM-Plattform konzernweit bei BMW einsetzen,um zur Harmonisierung und Optimierung der Einkaufsprozesse desAutomobilherstellers beizutragen und die Effizienz und Effektivität allerProdukte zu steigern.Coupa wird eine individuell erstellte Lösung mit seiner BSM-Plattform ersetzen,um ein einfacheres, intuitives und anwenderfreundliches Erlebnis zu bieten, dasdem Finanz- und Beschaffungsteam der BMW Group erlaubt, agiler zu handeln undsich auf mehr strategische Spend-Initiativen zu fokussieren."Coupa hat eine lange Geschichte in der Unterstützung von Unternehmen allerGrößen und Branchen bei der Umstellung ihres Ausgabenmanagements, um ihreProzesseffizienz und ihre Einsparungen zu maximieren und gleichzeitig dieLeistungsstärke der Community für smarteren Einkauf zu nutzen", erklärt RobBernshteyn, Chairman und CEO von Coupa. "Coupa hat der BMW Group eineBest-in-Class-Plattform bereitgestellt, um maximale Akzeptanz konzernweit zuerreichen. Wir sind hocherfreut, eine solch legendäre und angesehene Marke inunserer wachsenden Community willkommen zu heißen und freuen uns darauf, mitdazu beizutragen, einen messbaren Geschäftswert zu liefern".Die Coupa BSM-Plattform hat in vorangegangenen Tests mit dem Autobauer ihrenFokus auf Benutzerzentriertheit und ihre Fähigkeit demonstriert, Ausgaben fürhochkomplexe Sourcing-Events und Kategorien zu optimieren. Bei der Umsetzung imgroßen Maßstab kann die Plattform potenziell Milliarden von Dollar anGeschäftsausgaben beeinflussen.Coupa ermöglicht Unternehmen auf der ganzen Welt die Transparenz und Kontrolle,die sie benötigen, um alle ihre Geschäftsausgaben an einem Ort zu verwalten.Weitere Informationen darüber, wie Coupa dazu beitragen kann, dasAusgabenmanagement intelligenter zu gestalten, finden Sie unter www.coupa.com.Informationen zu Coupa SoftwareCoupa Software ist ein führender Anbieter von BSM-Lösungen. Wir bieten eineumfassende, cloudbasierte BSM-Plattform, die Hunderte von Unternehmen mit mehrals fünf Millionen Lieferanten weltweit verbindet. Unsere Plattform bietet mehrTransparenz und Kontrolle darüber, wie Unternehmen Geld ausgeben. Mit unsererPlattform können Unternehmen einen echten, messbaren Wert und Einsparungenerzielen, die ihre Rentabilität steigern. Erfahren Sie mehr unter www.coupa.comund im Coupa Blog (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2658791-1&h=914971764&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2658791-1%26h%3D9623365%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2658791-1%2526h%253D341225443%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.coupa.com%25252Fblog%25252F%2526a%253Dthe%252BCoupa%252Bblog%26a%3Dthe%2BCoupa%2Bblog&a=Coupa+Blog), oder folgen Sie @Coupa (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2658791-1&h=2963195756&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2658791-1%26h%3D1304569496%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2658791-1%2526h%253D2138726683%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FCoupa%2526a%253D%252540Coupa%26a%3D%2540Coupa&a=%40Coupa) auf Twitter.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/818424/coupa_Logo.jpgPressekontakt:Stefanie Gordishstefanie.gordish@coupa.com415-590-9722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137537/4457742OTS: Coupa SoftwareOriginal-Content von: Coupa Software, übermittelt durch news aktuell