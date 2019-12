Countryside Properties: Grund zur Sorge?

Per 12.12.2019, 17:02 Uhr wird für die Aktie Countryside Properties am Heimatmarkt London der Kurs von 428.87 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Wohnungsbau".

Countryside Properties haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Countryside Properties. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Countryside Properties-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Countryside Properties-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 418,2 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -1,88 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (426,2 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Countryside Properties somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Countryside Properties investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,8 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 18,45 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.