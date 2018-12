Countryside Properties: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Countryside Properties, die im Segment "Wohnungsbau" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 06.12.2018 mit 286,2 GBP.

Unser Analystenteam hat Countryside Properties auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Countryside Properties. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Countryside Properties beläuft sich mittlerweile auf 331,59 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 286,2 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,69 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 299,36 GBP. Somit ist die Aktie mit -4,4 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Countryside Properties als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 389,5 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 36,09 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 286,2 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".