Countdown zur ISH 2017: GROHE Vorbereitungen für den Messeauftakt mit Keynote-Rede von Michael Rauterkus sind in den letzten Zügen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -GROHE ISH-Motto: "WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT."Pre-Opening: Keynote-Rede bildet ISH-Auftakt für internationalgeladene PresseMesse Forum: Präsentation hunderter innovativer Produkte und einerneuen Kategorie"WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT." - das Motto und das daraufaufsetzende Gesamtkonzept für den Messeauftritt von GROHE auf derdiesjährigen ISH stehen seit Monaten fest. In einer kompletten Hallehaben die Aufbauten des Messestandes in Frankfurt am Main bereitsEnde Februar begonnen. Vier weitere Show-Trucks, die derzeit noch inBaden-Baden ihren Feinschliff bekommen, machen sich zudem am Sonntagauf den Weg in die Metropole am Main. Präsentieren wird der weltweitführende Anbieter von Sanitärarmaturen hunderte Innovationen aus denBereichen Bad, Küche, Professional und Keramik.Mehr noch: GROHE wird auf der ISH seine Vision vom Zuhause derZukunft darstellen sowie eine neue Kategorie präsentieren.Vorgestellt wird sie von Michael Rauerkus, Chief Executive Officerder GROHE AG, im Rahmen einer Keynote. Die Rede wird am Montag (13.März 2017) - noch vor der offiziellen ISH-Eröffnung - den Auftakt fürdie GROHE Messewoche bilden und das lang gehütete Produktgeheimnisder internationalen Öffentlichkeit vorstellen. Soviel sei schonverraten: es handelt sich um ein innovatives Konzept für Sicherheit,Kontrolle und Wasserverbrauch.Für die perfekte Inszenierung von "WATER. INTELLIGENCE.ENJOYMENT." auf dem weltweit führende Event für Wasser- undEnergielösungen im eigenen Zuhause geht GROHE nun in die letztenVorbereitungen! Produkte werden mit Präzision und prüfenden Blickenim Messe Forum und in den Show-Trucks platziert und eindrucksvolleDarstellungen werden geprobt, um die GROHE Markenwelt und dieumfangreiche Produktvielfalt vom 14. bis 18. März 2017 mit einemfulminanten Auftritt zu präsentieren. Der Countdown zur ISH 2017läuft!Über GROHEGROHE ist der weltweit führende Anbieter von Sanitärarmaturen undeine globale Marke für innovative Sanitärprodukte. Die WeltmarkeGROHE setzt seit vielen Jahrzehnten auf die Markenwerte Technologie,Qualität, Design und Nachhaltigkeit, um "Pure Freude an Wasser" zubieten. Innovation, Design und Entwicklung sind eng aufeinanderabgestimmt und als integrierter Prozess fest am Standort Deutschlandverankert. Damit tragen GROHE Produkte das Qualitätssiegel "Made inGermany". Im globalen Produktionsnetzwerk mit einheitlich hohenFertigungsstandards werden die GROHE Produkte mit einzigartigerPräzisionstechnik gefertigt. So erfüllt GROHE weltweit seinenkompromisslosen Qualitätsanspruch an beste Verarbeitung und höchsteProduktleistung.Über 240 Design- und Innovationspreise allein in den letzten zehnJahren sowie mehrere TOP-Platzierungen als eines von "Deutschlandsnachhaltigsten Großunternehmen" und die Auszeichnung mit demCSR-Preis der Bundesregierung 2017 bestätigen den Erfolg von GROHE.Der konsequente Einsatz von GROHE Produkten in internationalherausragenden Gebäuden zeigt die nachhaltige Präferenz vonArchitekten, Designern und Entwicklern.GROHE ist Teil der LIXIL Group Corporation, einer an der TokyoStock Exchange notierten Gesellschaft. LIXIL ist der weltweitführende Sanitärhersteller mit einem breiten Portfolio bekannterMarken wie GROHE, American Standard und INAX. Zudem ist LIXIL Japansgrößter Anbieter der Baustoffindustrie und Wohngebäudeausstattung.GROHEFeldmühleplatz 1540545 DüsseldorfTelefon: +49.(0)211/9130-3000Pressekontakt:Nina StoffelEdelman.ergo GmbHBarmbeker Straße 422303 Hamburg, Deutschlandtel: +49 (0)40 356206-089 | fax: +49 (0)40 372880m: nina.stoffel@edelmanergo.com | w: www.edelmanergo.comOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuell