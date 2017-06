Der Countdown läuft - nur noch 10 Tage bis zur weltweit größten Online-Meditation für Frieden in Unserer Welt mit deutscher Initiative

Hammersbach (ots) -Unter dem Motto "Frieden in unserer Welt" unternimmt diegemeinnützige Samarpan Meditation Deutschland Stiftung am drittenInternationalen Yoga-Tag der Vereinten Nationen am 21. Juni 2017 um17:30 Uhr (MEZ) einen Weltrekordversuch in der weltweit größtenOnline-Meditation. Die Meditation wird geführt vom Begründer derStiftung, Meditationsmeister S.H. Shree Shivkrupanand Swami ausIndien. Die Übertragung erfolgt über Live-Stream im Internet über dieInternetseite www.journey2innerpeace.com, wo es weitere Informationenzum Login gibt und auf der man sich auch vorab schon registrierenlassen kann. Die Aktion wurde vom Yoga-Minister der Republik Indienbegrüßt."Wenn wir Frieden auf der Welt wünschen, so müssen wir bei unsselbst anfangen und selbst friedlich werden. Wenn wir daran arbeiten,selbst friedlich zu werden und mit uns viele, viele Menschen, so hatdies eine immense positive Wirkung auf unsere Umgebung - auf unsereWelt. Gerade in der heutigen Zeit ist Frieden ein wertvolles Gut, fürdas wir uns alle - egal wie - einsetzen sollten", sagt Frau Dr.Binytha Raabe, Vorstandsmitglied der Stiftung und lädt alle herzlichein, an dieser weltweiten Aktion für Frieden teilzunehmen.Mit der weltweiten Online-Meditation möchte die Stiftung über daskostbare Wissen der Meditation aufmerksam machen. Meditation istBestandteil von vielen verschiedenen Glaubensrichtungen undReligionen; welche Methode man praktiziert, ist hierbei nicht wichtig- der Wunsch der Stiftung sei es, dass so viele Menschen wie möglichüber die positive Wirkung von Meditation erfahren. Des Weiteren sollmit dieser Aktion auch über das Projekt ´Ort der Meditation beiFrankfurt´ aufmerksam gemacht werden, der als kostenfreierRückzugsort der Meditation und des Friedens allen interessiertenMenschen dienen soll. Der Weltyogatag wurde als Datum ausgewählt, daMeditation ein wichtiger Bestandteil von Yoga ist.Der aktuelle Weltrekord im Guinness Buch der Rekorde (GuinnessWorld Records) in der Kategorie "Largest Online Meditation Lesson"wird von der Deepak Chopra Foundation bzw. dem Chopra WellbeingCenter aus den USA gehalten, die den Weltrekord am 8. August 2014 mit33.061 Teilnehmern aufstellten (Quelle: http://ots.de/nXqgv). Deraktuelle Weltrekordversuch werde nicht als Wettbewerb aufgefasst,sondern als Ereignis zur Förderung der guten Sache der weltweitenMeditation insgesamt.Die Aktion wird vom indischen Yoga-Minister Shripad Naik begrüßt.Übersetzt heißt es in seinem Brief vom 5. Juni 2017: "Wir glaubenstark daran, daß globaler Frieden möglich ist durch inneren Friedenauf individueller Ebene und diese Veranstaltung unterstützt in derTat dieses Konzept auf wunderbare Weise. Wir unterstützen dieseInitiative und wünschen Ihnen den besten Erfolg für dieseVeranstaltung."Die Samarpan Meditation Deutschland Stiftung und ihr Trägerverein,der ebenfalls gemeinnützige Samarpan Meditation Deutschland e.V.organisiert in deutschlandweiten Meditations-Zentren (u.a. inFrankfurt am Main, Berlin sowie in Sachsen und im Rhein-Main-Gebiet)regelmäßig und kostenfrei Meditationen in der Gruppe, Retreats undInformationsveranstaltungen. In Indien selbst praktizieren etwa 3,5Millionen Menschen Samarpan-Meditation. Darüber hinaus gibt esSamarpan-Meditations-Zentren unter anderem in Kanada, USA, Peru,Brasilien, Großbritannien, Südafrika und weiteren afrikanischenLändern sowie in Singapur, Malaysien, Sri Lanka, Nepal, Australienund Neuseeland. Samarpan Meditation ist offen für Menschen allerReligionen und wird vollkommen kostenfrei angeboten. # # #Pressekontakt:Samarpan Meditation Deutschland StiftungProjekt-Team "weltweit größte Online-Meditation"Ansprechpartner: Johannes WeißMobil: +49 (0) 174 1957 992E-Mail: Worldrecord@samarpan-meditation.deOriginal-Content von: Samarpan Meditation Deutschland Stiftung, übermittelt durch news aktuell