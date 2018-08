Der Countdown läuft: / Start der Bundesligasaison 2018/19 mit Eurosport 2 HD Xtra im TV über HD+ (FOTO)

Unterföhring (ots) -Bundesligaanpfiff am 24. August 2018 um 20:30 Uhr mit der PartieBayern München gegen die TSG 1899 HoffenheimHD+ bietet seinen Kunden mit dem Eurosport-Paket auch in der neuenBundesligasaison 2018/19 höchsten Fußballgenuss: Eurosport 2 HD Xtrapräsentiert den Fußballfans in Deutschland Live-Fußball - im TV überSatellit mit HD+. Im Zentrum stehen 30 Bundesligaspiele amFreitagabend um 20:30 Uhr mit denen der "Matchday" bei Eurosporteingeläutet wird. Ebenfalls live sind die jeweils fünf Spiele amSonntagmittag um 13:30 Uhr sowie am Montagabend um 20:30 Uhr und vierRelegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3.Liga) am Ende der Saison."Endlich geht es wieder los! In der neuen Bundesligasaison bietenwir mit Eurosport 2 HD Xtra wieder Millionen von Satellitenzuschauernüber 70 Stunden hochwertiges Fußballvergnügen", so Georges Agnes,Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH."Außerdem werden wir unsere Zuschauer einmal mehr mit weiterenSporthighlights in faszinierender Ultra-HD-Qualität überraschen."Die Bundesliga startet am Freitag, 24. August mit dem heißerwarteten Eröffnungsspiel zwischen Bayern München und der TSG 1899Hoffenheim. Eurosport 2 HD Xtra überträgt live um 20:30 Uhr mitKommentator Philipp Eger. Darüber hinaus melden sich in "MatchdayLive" Eurosport-Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkeldirekt aus den Stadien und stimmen die Zuschauer auf dasbevorstehende Live-Spiel ein. Während der Halbzeit und nach dem Spielbegeistern sie die Fans mit treffenden Analysen der Topszenen.Empfangen können Fußballfans Eurosport 2 HD Xtra als HD+ Kunden überSatellit mit dem Eurosport-Paket, welches auch den Eurosport Playerbeinhaltet.Voraussetzung für das Eurosport-Paket sind neben dem TV-Empfangüber Satellit ein HD+ Modul, ein HD+ TVkey oder ein HD+ Receiver zumEmpfang des HD+ Sender-Pakets. Zusätzlich zur Hardware benötigt derZuschauer das HD+ Sender- und Eurosport-Paket, das Kunden immonatlich kündbaren Abo für 10,75 Euro im Monat (5,75 Euro für dasHD+ Sender-Paket und 5 Euro für das Eurosport-Paket) oder alsPrepaid-Angebot für 12 Monate für 125 Euro (setzt sich zusammen aus70 Euro für das HD+ Sender-Paket und 55 Euro für das Eurosport-Paket)im Webshop unter www.hd-plus.de erwerben können.Empfangsparameter Eurosport 2 HD XtraASTRA 1, 19,2°OSTFrequenz: 11111,75 MHZModulation: DVB-S2, 8PSK, horizontalSymbolrate: 22,000 MSymb/sFEC 2/3Zuschauer mit einem HD+ Receiver finden Eurosport 2 HD Xtra aufKanalplatz 732.Über HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot inhochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das AstraSatellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ habenZugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 freiempfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paketaktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UltraHD-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erlebenZuschauer alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Montag und Sonntagmittagund weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationenunter www.hd-plus.de.Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kundenzudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit ersteReisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range)produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durchattraktive Inhalte den Fachhandel dabei, Kunden für Ultra HD zubegeistern. Abends präsentiert der Kanal HD+ Kunden exklusive Inhalteaus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action und Chillout - sowie dieUHD-Events der Sender. Mehr Informationen unterhttp://www.hd-plus.de/uhd.Pressekontakt:Rückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell