Der Countdown läuft: Jetzt noch bis 1. Oktober für den Deutschen Exzellenz-Preis 2019 bewerben (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUBUNTERNEHMER-Magazin prämieren im Januar 2019 wieder die Besten derBesten der deutschen Wirtschaft mit dem Deutschen Exzellenz-Preis.Ausgezeichnet werden herausragende Produkte, Dienstleistungen,Kampagnen, Projekte und Macher in zahlreichen Kategorien. Bewerbenkönnen sich Unternehmen, Agenturen, Start-ups sowie Führungskräfte,aber auch Mitarbeiter aller Abteilungen. Am 1. Oktober 2018 endet dieBewerbungsfrist. Unter www.deutscherexzellenzpreis.de könnenUnternehmen und Manager bis dahin noch ebenso einfach wie schnellteilnehmen!Die hochrangige Jury aus Medien, Wirtschaft und Wissenschaft unterVorsitz von Heiner Bremer, Journalist und Fernsehmoderator, prüft imNovember 2018 alle eingegangenen Bewerbungen. Die Sieger werden imJanuar 2019 in Frankfurt am Main im Rahmen der festlichenPreisverleihungsgala geehrt. Schirmherr des DeutschenExzellenz-Preises ist wie bereits im Vorjahr Wirtschafts- undArbeitsminister a.D. Wolfgang Clement.Manager, Macher, Unternehmen und Start-ups, die jetzt noch ihreBewerbung einreichen, befinden sich übrigens in bester Gesellschaft.Nur einige Beispiele bereits feststehender Teilnehmer verschiedenerKategorien: So nimmt die Daimler AG mit einer Aktion, ihrerinteraktiven Ausstellung über das Alter, teil. Der TouristikkonzernThomas Cook bewirbt sich mit seinen neuen Individual-Services "MeinWunschzimmer" und "Meine Wunschsonnenliege". Die internationaleVersicherungsgesellschaft Generali Deutschland reichte ihre "SmartInsurance Offensive" ein. Linde, weltweit zweitgrößter Hersteller vonGabelstaplern und Lagertechnikgeräten, bewirbt sich mit seineminternationalen Mitarbeitermagazin, das Chemie- undPharma-Unternehmen Merck mit seiner internen Kommunikationskampagnezur Markenneuausrichtung. Aber auch das Start-up wirsindhandwerkstellt sich mit der gleichnamigen Website und Online-Community demJuryentscheid.Weitere Informationen zum Deutschen Exzellenz-Preis und dasOnline-Bewerbungsformular finden Sie hier:www.deutscherexzellenzpreis.de.Die Initiatoren:Deutsches Institut für Service-Qualität DasMarktforschungsinstitut verfolgt das Ziel, den Service in Deutschlandzu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftrag verschiedenerMedien Wettbewerbsanalysen durch.DUB UNTERNEHMER-MagazinDas Leitmedium für die digitale Transformation erscheint in einerGesamtauflage von mehr als 250.000 Exemplaren am Kiosk, alsBordexemplar an den deutschen Flughäfen sowie als Supplement in"Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche" und erreicht so pro Ausgaberund 900.000 Leser. Weitere Partnermedien sind "WELT am SONNTAG","DIE ZEIT" und die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".