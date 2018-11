Der Countdown läuft: GOLDENE BILD der FRAU wird zum zwölften Mal verliehen - die große Gala am Mittwoch im Hamburger Stage Operettenhaus

Hamburg / Essen (ots) - Zum zwölften Mal ehrt die BILD der FRAU andiesem Mittwoch, 7. November 2018, "Heldinnen des Alltags" und ihregroßartigen Projekte mit einer festlichen Gala-Veranstaltung.Auf dem Roten Teppich werden die sechs Preisträgerinnen von ihrenprominenten Paten unterstützt: Muriel Baumeister begleitet Diana Doko(46, "Freunde fürs Leben e.V." aus Berlin), Francis Fulton-Smithfreut sich auf Nadja Benndorf (33) und Nicole John (27)("Kinderklinikkonzerte e.V." aus Magdeburg), Suzanne von Borsodyunterstützt Tanja Hock (40, "Mobile Hilfe Madagaskar e.V." ausAschaffenburg), Elena Uhlig steht an der Seite von Sandra Mertzokat(45, "ELFMETERstiftung" aus Düsseldorf) und Kai Schumann macht sichfür Lydia Staltner (58, "Lichtblick Seniorenhilfe e.V." aus München)stark. Der mit 30.000 EUR dotierte Leserpreis wird in diesem Jahrerstmals von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffeyüberreicht."In Zeiten wie diesen ist die GOLDENE BILD der FRAU ein Mutmacher:Zu sehen, was man gemeinsam mit guten Ideen, Leidenschaft und demHerz am richtigen Fleck erreichen, wie man sich mit konkretenProjekten gegen soziale Missstände und Ohnmacht stemmen kann - dasist fantastisch", so BILD der FRAU-Chefredakteurin Sandra Immoor."Das gibt Kraft und Zuversicht: Wir sind mehr."Unter den über 500 Gästen sind neben 40 Preisträgerinnen ausfrüheren Jahren auch zahlreiche prominente Unterstützer wie MariellaAhrens, Dagmar Berghoff, Bernhard Bettermann, Katja Burkard, GesineCukrowski, Til Demtrøder, Katja Ebstein, Isabel Edvardsson, BrunoEyron, Wolfgang Fierek, Wolke Hegenbarth, Heinz Hoenig, RebeccaImmanuel, Hannes Jaenicke, Angelina Kirsch, Marion Kracht, ElisabethLanz, Andrea-Kathrin Loewig, Marie-Luise Marjan, Michaela May, NovaMeierhenrich, Sunnyi Melles, Natascha Ochsenknecht, Timothy Peach,Raul Richter, Michael Roll, Cheryl Shepard, Jutta Speidel, SimoneThomalla, Max Tidorf, Dr. Peter Tschentscher, Heio von Stetten,Nadine Warmuth, Katarina Witt und Alexander Wussow.Für die musikalische Unterhaltung sorgen Sänger Johannes Oerdingund die Rock-Legende Bonnie Tyler. Moderiert wird die Veranstaltungzum zwölften Mal von TV-Star Kai Pflaume.Die Verleihung ist ab 20 Uhr im Livestream aufbildderfrau.de/goldene-bild-der-frau und auf den Onlineportalen derFUNKE-Tageszeitungen sowie den FUNKE-Reichweitenportalen zu sehen.Die GOLDENE BILD der FRAU und alles zu den Preisträgerinnenjederzeit im Netz:http://www.goldenebildderfrau.dehttp://www.facebook.com/goldenebildderfrauhttps://twitter.com/bildderfrau_dehttps://www.instagram.com/bildderfrau/#goldenebdfPressekontakt:Pressekontakt GOLDENE BILD der FRAUJutta RottmannTel.: +49 (0) 162 234 66 18E-Mail: info@PRemiuminpublic.dePressekontakt FUNKE MEDIENGRUPPEDaniela SchaeferTel.: +49 (0) 201 804 68 86E-Mail: presse@funkemedien.deOriginal-Content von: GOLDENE BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuell